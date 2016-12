Francesa Lactalis oferece €2,80 para fechar o capital da Parmalat

MILÃO — A francesa Lactalis, maior empresa de lácteos do mundo, informou nesta terça-feira que está lançando uma oferta para comprar as ações da Parmalat que ainda não detém por €2,80 o papel, a fim de fechar o capital do grupo italiano na bolsa de Milão. Em caso de sucesso, o montante da transação pode superar €636 milhões.

Em comunicado, a Sofil — veículo de investimento da família Besnier, que controla a Lactalis — informou que a proposta visa à aquisição de uma fatia de 12,26% da Parmalat. Segundo o documento, o preço oferecido inclui um prêmio de 8,5% em relação ao patamar de fechamento dos papéis da Parmalat em 23 de dezembro. compras

O grupo francês assumiu o controle do grupo de comida italiana em 2011 por meio de uma aquisição hostil. Desde então, houve tensões com determinados acionistas minoritários.

Um deles, o fundo Amber Capital, apresentou uma denúncia em 2012 contra os promotores de Parma sobre "graves irregularidades" cometidas por membros do conselho de administração. Eles foram acusados de terem privilegiado os interesses da Lactalis em detrimento do grupo italiano.

O conflito principal diz respeito à partilha de tesouraria (cash pooling) e a aquisição da Parmalat em 2012 de uma subsidiária da Lactalis, a GAL (Grupo Lactalis americano), a um preço considerado muito alto.

"O preço oferecido €2,8 por ação, o que nunca foi alcançado desde 2011, inclui um prémio superior a 11% acima da média dos preços oficiais do mês passado e cerca de 15% acima da média dos últimos três meses ", informou o grupo francês disse em um comunicado.

Em 2015, a Parmalat teve um lucro líquido de €147,6 milhões, 28,1% a menos que no ano anterior.