Foz terá novamente jovens atletas como protagonistas

Foz do Iguaçu - Equipe que voltou à primeira divisão do Paranaense de Futebol em 2015 a convite da Federação pela desistência do Arapongas, o Foz do Iguaçu repetirá em 2017 a fórmula que deu certo nas últimas edições do Estadual: apostar em jovens atletas.

Para seu terceiro ano seguido na elite do campeonato, o Azulão avalia 11 jogadores que estão treinando desde o início do mês. Eles foram selecionados em seletiva aberta e realizam atividades em regime de confinamento no CT da equipe até esta sexta-feira, dia no qual será encerrado também o prazo de inscrição para o segundo período da seletiva, que irá de 3 de janeiro e 3 de fevereiro.

Paralelo a essas avaliações, o Foz Futebol conta com os jogadores da base que chegaram à segunda fase do Paranaense Sub-19 e à semifinal da Taça FPF (sub-23) nesta temporada. Eles estão treinando e aguardando a chegada dos contratados para o Estadual 2017. Os reforços do Azulão começarão a chegar em Foz do Iguaçu na segunda-feira (2) e até o fim da primeira semana de janeiro o grupo deverá estar completo.

A apresentação oficial do elenco e da comissão técnica da equipe que representará a cidade na Série Ouro do Paranaense 2017 será no dia 9 (segunda-feira).

Campanhas de destaque

Tanto em 2015 quanto em 2016 o Foz do Iguaçu foi o último time do Estado a iniciar a pré-temporada para disputar a elite do Paranaense. Mas nem por isso fez feio. Na temporada passada deixou a disputa na semifinal e nesta caiu nas quartas de final, tendo sido o melhor representante do futebol do Oeste nas duas edições. Com a campanha do ano passado o Foz disputou a Série D do Brasileiro e só conseguiu deslanchar nessa competição quando optou por atletas pratas da casa. Neste ano a equipe iguaçuense inovou e teve 80% do elenco no Estadual formado por atletas da base. Ao fim da disputa, negociou seis jogadores com Grêmio, Palmeiras, Londrina e Barra FC (SC).