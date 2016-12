Foz e Salvador são atrativos mais em conta

Foz - Um levantamento inédito, realizado pela empresa Paraná Pesquisas, de Curitiba, mostra que Foz do Iguaçu e Salvador são as cidades que oferecem os menores valores para pacotes turísticos em hotéis de categorias 3 e 4 estrelas para a temporada de verão. As informações da Paraná Pesquisas foram levantadas entre os dias 21 e 29 de novembro, utilizando os sites mais procurados pelas pessoas que planejam suas viagens de férias ou de negócios: www.booking.com, www.bestday.com.br, www.hoteis.come www.decolar.bom\hoteis. Para chegar a esses resultados, a pesquisa simulou uma acomodação dupla, para dois períodos de hospedagem: entre 3 e 9 de janeiro e entre 24 e 30 de janeiro de 2017. “A relação custo-benefício da hotelaria de Foz do Iguaçu é imbatível”, afirma o superintendente de Comunicação Social da Itaipu e secretário-geral do Codefoz, Gilmar Piolla. “Não só na questão de preços, mas na qualidade dos serviços oferecidos”. E conclui: “Nesse aspecto, não tem pra ninguém”. O presidente do Sindicato de Hotéis, Carlos Silva, concorda. Para ele, Foz do Iguaçu oferece uma boa estrutura hoteleira e, cada vez mais, melhores serviços. “Com o Centro de Capacitação (mantido pelo Sindhotéis), estamos ampliando o conhecimento e a capacitação do nosso pessoal e, com isso, pretendemos atrair mais públicos, inclusive de outros países”. Ele conclui dizendo que “qualidade e preço são importantes para a decisão de escolher um destino turístico”. A pesquisa Além de Foz do Iguaçu e Salvador, a Paraná Pesquisas fez o levantamento de preços nos seguintes destinos: Fortaleza (CE), Natal (RN), Rio de Janeiro (RJ), Porto de Galinhas (PE), Costa do Sauípe (BA). De acordo com a Paraná Pesquisas, os valores apurados referem-se à média encontrada em cada site para a classificação de 3 e 4 estrelas (classificação também feita pelos sites, que não correspondem ao determinado pelo Ministério do Turismo). O levantamento revelou que, nos dois períodos pesquisados, tanto em hotéis de 3 como nos de 4 estrelas, os menores preços encontrados foram em Salvador, vindo a seguir Foz do Iguaçu.