Fotos mostram detalhes de índios isolados na fronteira do Acre

RIO - Mudanças de última hora num voo de helicóptero proporcionaram um registro raro ao fotógrafo Ricardo Stuckert, no último domingo: imagens de uma tribo indígena que vive isolada no Acre, próximo à fronteira com o Peru.

Índios

Ele contou ao site BBC Brasil que uma forte chuva obrigou o helicóptero que sobrevoava uma floresta no Acre a pousar. Como o temporal demorou a passar, a tripulação achou prudente voltar ao ponto de partida antes de escurecer. E foi neste trajeto que as imagens foram feitas.

- Depois da chuva, a gente voltou e viu umas malocas feitas de palha. A gente estava voando muito rápido, mas vimos plantações e decidimos voltar. Encontramos a tribo e comecei a fotografar - disse o fotógrafo ao site.

Algumas imagens mostram olhares que expressam sentimentos como surpresa e raiva pór parte dos índios. Segundo a matéria da BBC, a tribo atirou dezenas de flechas na tentativa de afastar a aeronave, que sobrevoou a região durante sete minutos.

Stuckert estava acompanhado do sertanista José Carlos Meirelles, que trabalhou para a Fundação Nacional do Índio (Funai) durante 40 anos e ajudou na investigação da área. Em entrevista site G1, Meirelles destacou que as novas imagens possibilitaram o conhecimento de novas características, como a pintura corporal e até a forma diferente como os isolados cortam o cabelo.

- Já tinha feito sobrevoo nessa região e conhecia esses índios. Essas fotos são em uma definição melhor e é possível ver detalhes, como a pintura corporal elaborada. Outro ponto é o corte de cabelo. Alguns têm a cabeça raspada até a metade e outros não, são diferentes. Até então, a gente achava que todos cortavam igual. Os detalhes podem dizer muita coisa, mas ainda vou ver todas as fotos - explicou.