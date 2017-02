Fluminense nega ter código para garantir segurança de jogadores no CT

O Fluminense divulgou um comunicado, através de seu site oficial, em que reconhece a necessidade de medidas para garantir a segurança de jogadores e funcionários do clube no acesso ao CT Pedro Antônio, nas imediações da Cidade de Deus, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O clube, no entanto, negou ter combinado um código que permitiria acesso ao CT sem maiores problemas.

Fluminense - CT da Barra

Em reportagem publicada na quinta-feira, o portal "Uol" afirmou que chefes da facção criminosa que domina a Cidade de Deus teriam feito um contato informal com seguranças do clube e criado um código para que jogadores e funcionários "não enfrentem problemas" no acesso ao CT. Segundo a reportagem, ficou acertado que funcionários do Fluminense deveriam ligar o pisca-alerta na chegada e na saída do centro de treinamentos.

De acordo com a nota do Fluminense, "em momento algum houve qualquer tipo de diálogo no sentido de serem colocadas sinalizações, por parte dos moradores, para aumentar a segurança dos profissionais do clube". A direção tricolor frisou, no entanto, que mantém contato com autoridades para garantir a segurança tanto dos funcionários quanto de profissionais da imprensa que frequentam o CT.

Além disso, o clube reiterou que faz estudos para a construção de um muro no CT e para a abertura de uma rua de acesso diferente da via atual, que cruza alguns acessos da Cidade de Deus. A escalada recente de violência na comunidade, na Zona Oeste do Rio, teve impacto no CT tricolor. Em dezembro, bandidos chegaram a invadir o CT e trocaram tiros com a polícia. Dois seguranças do Fluminense ficaram feridos na ocasião;

Veja a íntegra da nota do Fluminense:

"O Fluminense Football Club informa que vem fazendo um trabalho de relacionamento com as comunidades que ficam localizadas próximas ao Centro de Treinamento Pedro Antonio Ribeiro da Silva. No entanto, em momento algum houve qualquer tipo de diálogo no sentido de serem colocadas sinalizações, por parte dos moradores, para aumentar a segurança dos profissionais do clube que trabalham no Centro de Treinamento.

Atualmente, o Fluminense faz estudos de viabilidade para a construção de um muro no CT. A obra de uma rua para facilitar o acesso também está nos planos e a diretoria analisa a melhor forma de iniciar esse processo. Além disso, a direção do clube segue em contato frequente com as autoridades no sentido de garantir total segurança aos seus profissionais e aos profissionais de imprensa que trabalham diariamente no Centro de Treinamentos".