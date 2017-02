Flamengo integra top 5 de times mais valiosos da Libertadores, diz site

O site "Transfermarkt" divulgou um ranking dos times mais valiosos da Libertadores, e o futebol brasileiro domina as primeiras colocações. De acordo com o ranking, o Flamengo é o quarto elenco mais valioso do torneio, avaliado em 55,8 milhões de euros (R$ 188,3 milhões na cotação atual).

A liderança é do Atlético-MG, avaliado em cerca de R$ 250 milhões, seguido pelo Palmeiras na vice-liderança. Quem fecha o top 5 é o Grêmio, e o único "intruso" nas primeiras colocações é o River Plate (ARG), terceiro mais valioso, com elenco avaliado em R$ 193,1 milhões.

Veja o ranking dos 10 elencos mais valiosos:

1. Atlético-MG: R$ 250 milhões

2. Palmeiras: R$ 224,8 milhões

3. River Plate (ARG): R$ 193,1 milhões

4. Flamengo: R$ 188,3 milhões

5. Grêmio: R$ 175 milhões

6. Santos: R$ 163,8 milhões

7. Atlético-PR: R$ 124,6 milhões

8. San Lorenzo (ARG): R$ 99,7 milhões

9. Botafogo: R$ 99,1 milhões

10. Atlético Nacional (COL): R$ 84,6 milhões