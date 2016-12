Firmino marca em goleada do Liverpool sobre o Stoke City

Após ser indiciado por ter dirigido embriagado no Natal, Firmino teve atuação importante nesta terça-feira. Afinal, foi do brasileiro o segundo gol na virada do Liverpool sobre o Stoke City, por 4 a 1, em casa.

Walters abriu o placar para os visitantes aos 12 minutos. Os donos da casa chegaram ao empate com Lallana aos 35, enquanto Firmino virou o jogo aos 44. Na etapa final, Wanga, contra, e Sturridge também marcaram.

Com a goleada, o time de Firmino segue no encalço do líder Chelsea: seis pontos separam as duas equipes.

INDICIAMENTO

Sobre o indiciamento, de acordo com o site “Liverpool Echo”, o brasileiro terá que comparecer à corte de Liverpool no dia 31 de janeiro para ser julgado.

“A polícia de Merseyside deteve um homem de 25 anos que dirigia embriagado depois que o seu carro foi parado no centro de Liverpool nas primeiras horas de sábado, dia 24 de dezembro. Roberto Firmino, do Liverpool, comparecerá à corte de Liverpool no dia 31 de janeiro”, informou a polícia.

Nesse mesmo dia, o Liverpool fará um clássico contra o Chelsea, pelo Campeonato Inglês. Ou seja, Firmino poderia desfalcar a equipe.

Se for considerado culpado, Firmino pode perder a carteira de motorista e ser multado.