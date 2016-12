Firmino é indiciado por dirigir embriagado no Natal

FUTEBOL INTERNACIONAL 26-12

O atacante do Liverpool e da seleção brasileira Roberto Firmino foi indiciado por dirigir embriagado pelas ruas da cidade no Natal. Segundo a polícia de Merseyside, o jogador foi detido depois que o seu carro foi parado no centro da cidade.

De acordo com o site “Liverpool Echo”, o brasileiro terá que comparecer à corte de Liverpool no dia 31 de janeiro para ser julgado.

“A polícia de Merseyside deteve um homem de 25 anos que dirigia embriagado depois que o seu carro foi parado no centro de Liverpool nas primeiras horas de sábado, dia 24 de dezembro. Roberto Firmino, do Liverpool, comparecerá à corte de Liverpool no dia 31 de janeiro”, informou a polícia.

Nesse mesmo dia, o Liverpool fará um clássico contra o Chelsea, pelo Campeonato Inglês. Ou seja, Firmino poderia desfalcar a equipe.

Se for considerado culpado, Firmino pode perder a carteira de motorista e ser multado.

O Liverpool não entra em campo nesta segunda-feira, pelo Boxing Day, mas jogará nesta terça-feira contra o Stoke City.

Por enquanto, Firmino está confirmado no grupo que jogará em Anfield Road. O clube informou que não comentaria o caso.

O atacante foi contratado junto ao Hoffenheim em julho de 2015 por 29 milhões de libras (R$ 116,5 milhões na cotação atual). Desde então, ele marcou 17 gols em 67 partidas e tem sido um dos principais jogadores do time de Jürgen Klopp.

Firmino também vem sendo convocado pelo técnico Tite para a seleção brasileira. Ele tem 13 jogos e cinco jogos pelo Brasil.