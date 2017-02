Filho mais velho de Michael Bublé está curado do câncer

RIO — O filho mais velho do cantor canadense Michael Bublé, de 41 anos, com a atriz argentina Luisana Lopilato, de 29, Noah Bublé, de 3, está curado do câncer no fígado diagnosticado no fim do ano passado. A cunhada de Bublé, a nutricionista Daniela Lopilato revelou a cura no programa de televisão argentino Nosotros a La Mañana. Em uma nota enviada ao apresentador da atração, a tia de Noah afirmou: “O câncer foi embora”.

Na mesma mensagem, a Daniela ainda diz: “Sim, o Noah está se recuperando e nós estamos muito felizes por isso. Os pais dele vão se pronunciar sobre isso assim que se sentirem à vontade”.

A doença de Noah foi descoberta após uma biópsia em novembro do ano passado, em um hospital em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde o menino passou a receber tratamento.

Pelo twitter, a cunhada de Bublé voltou a dizer que o sobrinho está bem: “Não usem meu nome na mídia com informações e falas que não partiram de mim. O Noah está bem e seus pais vão falar quando quiserem”.

No ano passado, Luisana havia anunciado em um perfil nas redes sociais a descoberta do câncer do garoto.

"Estamos devastados pelo recente diagnóstico de câncer do nosso filho mais velho Noah, que está atualmente em tratamento nos Estados Unidos. Nós sempre conversamos muito sobre a importância da família e do amor que temos para os nossos filhos. Katie e eu vamos gastar todo o nosso tempo e atenção para ajudar Noah a ficar melhor, suspendendo nossas atividades profissionais por agora. Durante este tempo difícil, pedimos-lhe que orem por ele e por favor respeitem nossa privacidade. Temos um longo caminho pela frente e esperamos que com o apoio dos nossos família, amigos, fãs ao redor do mundo e nossa fé em Deus, podemos vencer esta batalha. Michael Bublé", diz o post.