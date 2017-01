Festival de balões na Colômbia homenageia vítimas da tragédia da Chapecoense

Neste sábado, aconteceu a 16ª sexta edição do Festival de Balões Solares de Envigado, distrito de Antioquia. E a tragédia com o avião da Chapecoense, que matou 71 pessoas, incluindo 19 jogadores do time e 21 jornalistas, foi lembrada no evento. Ao todo, 11 bolas nas cores preta e verde fizeram parte da homenagem às vítimas da tragédia.