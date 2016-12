Federação Goiana também apoia Sperafico

Um apaixonado por automobilismo. Essa é a melhor definição para José Ney Lins Rocha, cearense radicado em Goiânia há mais de cinco décadas e que em 2017 completará 25 anos na presidência da FAuGo (Federação de Automobilismo de Goiás).

Um dos maiores empreendedores do esporte a motor no Brasil e um dos responsáveis pela revitalização do Autódromo Ayrton Senna, reinaugurado em junho de 2014 e considerado por muitos pilotos de Stock Car como um dos melhores do País, Ney é mais um nome forte a apoiar a candidatura de Milton Sperafico à presidência da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) – a eleição está marcada para 20 de janeiro.

Ney viu no programa de gestão da chapa Bandeira Verde o caminho certo para a reorganização do automobilismo brasileiro. “Os projetos para fomentar provas regionais e o ressurgimento dos fabricantes de chassi, trazendo à vida as oficinas e os empregos diretos e indiretos em todos os Estados... Tudo isso é maravilhoso! É assim que se gera oportunidades, é assim que se fortalece as Federações, é assim que se faz corridas de carro. Aqui em Goiás, por exemplo, nós fazemos provas até em cidades que não têm autódromo, em circuitos de rua”, diz ele, destacando outro ponto importante do plano de Sperafico: “Preparação e formação de bandeirinhas, inspetores e fiscais de pista é outra coisa que prezamos muito por aqui. Já chegamos a ter 12 representantes de Goiânia trabalhando no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. O Milton já foi piloto, sabe da importância disso e, também por isso, acredito muito no sucesso dele à frente da CBA”, enfatiza. O plano de gestão de Sperafico está disponível no endereço http://www.chapabandeiraverde.com.br