Federação do Rio publica regulamento que prevê punições a quem jogar Primeira Liga

A intriga envolvendo Federação do Rio (Ferj), Flamengo e Fluminense a respeito da participação dos clubes na Primeira Liga deve ser reacesa em 2017. O Regulamento Geral de Competições (RGC) para o biênio 2017-2018, publicado na quinta-feira pela federação, prevê multas milionárias para quem participar de "competição não oficial, partida amistosa (...) ou equivalente, sem a devida autorização da Ferj".

Este é o caso da Primeira Liga, que não tem o status de competição oficial, já que não aparece no calendário de competições da CBF. Em 2016, Flamengo e Fluminense tentaram driblar o veto da Ferj à participação de ambos no torneio sob a justificativa de que disputariam não um campeonato, mas sim "partidas amistosas" - argumento que também fica vetado pelo novo regulamento da Ferj.

Flamengo e Fluminense já confirmaram participação na Primeira Liga em 2017. Caso não recebam autorização da Ferj e insistam em jogar o torneio, o RGC prevê a perda do valor integral da cota de televisão prevista para o Carioca, que gira em torno de alguns milhões de reais.

Ao contrário do Fluminense, que assinou contrato de cotas de TV em julho para o Carioca de 2017, o Flamengo optou por não ceder os direitos de transmissão de suas partidas até agora. O regulamento divulgado pela Ferj, contudo, se resguarda para garantir punição financeira até em casos como o do clube rubro-negro.

"Caso qualquer associação da série A não faça jus ou não tenha direito à quota de Televisão, a multa a que se refere a alínea “a” do inciso I deste artigo fica estabelecida em cinco milhões de reais no caso de clube grande (Vasco, Botafogo, Flamengo e Fluminense) e em hum milhão e quinhentos mil reais, para os demais clubes", diz o parágrafo 8º referente ao artigo 7º do RGC.

Em nota enviada ao canal "ESPN", a Ferj alegou que "não há ameaça a nenhum clube e nem artigo do Regulamento Geral de Competições (RGC) direcionado especificamente a este ou aquele". Fluminense e Flamengo estreiam no Campeonato Carioca no último fim de semana de janeiro, no dia 28 ou 29 - as datas ainda serão definidas.

Na Primeira Liga, o Fluminense estreia dia 25 de janeiro, contra o Criciúma. Já o Flamengo estreia dia 8 de fevereiro, contra o Grêmio - mesma data em que o Fluminense encara o Internacional, já pela segunda rodada. Neste ano, o calendário da Primeira Liga prevê que a decisão só acontecerá em outubro - em 2016, a final entre Fluminense e Atlético-PR, vencida pelo tricolor por 1 a 0, ocorreu em abril.