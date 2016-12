Famosos lamentam a morte de George Michael

A morte do do cantor George Michael surpreendeu famosos e anonimos na noite deste domingo de Natal e provocou uma grande comoção nas redes sociais. Artistas lamentaram a perda do autor do hit "Freedom" e escreveram suas últimas palavras ao músico.

No Twitter, o nome de cantor e compositor liderou os assuntos mais comentados no mundo. Entre as grandes homenagens a George Michael, Elton John descreveu o grande amigo como uma pessoa amada e um artista brilhante.

RIP George