Famílias assinam contratos de residencial

Toledo - Mais 112 famílias firmaram contratos para moradias populares nesta semana em Toledo. Com a assinatura ficam completos os 206 apartamentos dos Residenciais Guerino Pagnussat I, II e III. Os imóveis são edificados no Jardim São Francisco e contam com 52 metros quadrados, mais garagem e áreas comuns como salão de festas, quadra de street ball, espaço para lazer e parque infantil. Os investimentos ultrapassam os R$ 10 milhões e o prazo para a entrega é de 12 meses.

A ação beneficia mutuários que se enquadram na Faixa 2 – renda a partir de R$ 1,6 mil. A assistente social da Secretaria de Habitação e Urbanismo, Ana Carolina Gualdessi, informou que essa linha de financiamento é destinada para pessoas que tenham comprovação de renda, por meio de carteira assinada e holerite, que não possuam outros financiamentos que comprometam sua renda familiar (isso inclui financiamentos de veículos e empréstimos pessoais) e que não tenham restrição no nome. “Essas exigências dificultaram a seleção dos mutuários”.

“Todo mundo quer um local para morar. A casa de um homem ou uma mulher é seu lar, seu palácio, seu porto seguro”, disse o prefeito Beto Lunitti lembrando que houve um esforço de todos da Secretaria de Habitação e Urbanismo para os moradores fossem contemplados. “Foi feita a organização cadastral e documental, a busca por áreas disponíveis para os empreendimentos e a execução do projeto”. Beto ainda acrescentou que com a assinatura chegam a 310 famílias beneficiadas com moradias. Além das 206 dos Residenciais Guerino Pagnussatt, mais 104 estão em execução no Residencial Nascer do Sol.