Família tem casa incendiada e precisa de ajuda

O primeiro dia do ano é época de festejar e estar junto da família para comemorar a chegada de um novo ciclo com alegria. Porém, para uma família do Conjunto Sanga Funda, em Cascavel, esse não foi o caso. Sua casa foi parcialmente destruída em um incêndio que teria sido causado por crianças que brincavam com “bombinhas”.

Segundo a moradora, tudo foi muito rápido. Ela e outros familiares estavam reunidos na parte de baixo do sobrado enquanto duas crianças dormiam no quarto na parte superior da residência, local onde teve inicio o incêndio.

Os próprios moradores e vizinhos agiram de forma rápida e conseguiram conter as chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém ao chegar ao local o incêndio já estava controlado.

Mesmo assim, muita coisa foi destruída, dentre elas, camas, colchões, armários, roupas, cobertores, móveis e alguns eletroeletrônicos. Por isso, a família, que ficou abalada, necessita da ajuda da comunidade com roupas infantis, masculina e feminina, nos tamanhos 2 e 5 anos e também para adultos.

O contato para quem puder ajudar é (45) 99918-4719, com Eduardo. A residência está localizada na Rua Jarbas Poli, 389.