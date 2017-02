Explosões de gás deixam feridos e assustam subúrbio de Paris

PARIS - Uma dupla explosão num cilindro de gás provocou um incêndio e deixou ao menos cinco feridos num subúrbio de Paris na noite de quinta-feira. Uma das vítimas sofreu traumatismos e queimaduras e está em estado grave, segundo bombeiros.

De acordo com as autoridades, as explosões numa área residencial de Noisy-le-Grand foram provocadas por um vazamento de gás em uma casa. Muitos moradores fugiram às pressas, temendo se tratar de um ataque.

— As casas tremeram — disse Rachida, uma moradora da região.

Um homem de 45 anos que estava na casa onde ocorreu a explosão foi socorrido em estado grave.