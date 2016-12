Exército expulsa Boko Haram de um dos seus últimos bastiões na Nigéria

ABUJA — O Exército da Nigéria capturou um bastião-chave do grupo extremista Boko Haram na floresta de Sambisa, afirmou o presidente do país, Muhammadu Buhari, no sábado. Este era o último enclave do grupo na região. A derrota vem depois de semanas de uma ofensiva militar do governo para retomar o território hoje controlado pelos terroristas.

— Eu fui informado pelo chefe do Exército que o campo caiu por volta das 13h35 de sexta-feira, dia 22 de dezembro. Os terroristas fugiram e já não têm mais um lugar para se esconder — disse Buhari.

O chefe de Estado ainda celebrou, em nota, a determinação das tropas nigerianas, que, em suas palavras, finalmente entraram e derrotaram os insurgentes que restavam no local. O campo que servia de base aos extremistas fica no coração da floresta de Sabisa. Lá, se refugiaram muitos combatentes do Boko Haram, sobretudo após terem sofrido uma série de derrotas militares.