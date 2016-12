Ex-presidente português Mário Soares tem piora ‘significativa e preocupante’

LISBOA — O estado de saúde do ex-presidente de Portugal Mário Soares, de 92 anos, continua em situação crítica. Segundo boletim divulgado neste domingo pelo Hospital da Cruz Vermelha, houve “uma regressão do estado de consciência muito significativa e preocupante” desde sábado, o que “coloca fortes reservas em relação ao prognóstico futuro”. O ex-governante “não reage a alguns dos estímulos externos que lhe são feitos”.

— Não registrou grande evolução desde ontem em relação ao seu estado clínico, mantendo-se sem necessidade de suporte técnico às funções vitais — afirmou o porta-voz do hospital José Barata, segundo o jornal local “Público”.

Ao ser questionado sobre a inexistência de suporte técnico, Barata afirmou que foi uma escolha do próprio paciente, e que “compete à equipe multidisciplinar decidir os procedimentos”.

O filho de Soares, João Soares, passou a noite no hospital. No sábado, o ex-presidente recebeu a visita do presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa; do primeiro-ministro, António Costa; e do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.

Mário Soares está internado desde o último dia 13. Na sexta-feira, ele apresentou sinais de melhora e saiu da unidade de terapia intensiva, mas, no fim da manhã de sábado, sua condição piorou repentinamente e ele retornou à UTI.

O ex-presidente, que contribuiu para a queda da ditadura em 1974 e a integração do país à União Europeia, se manteve na primeira linha do cenário político por mais de 40 anos. Figura histórica de Portugal, foi o fundador do Partido Socialista Português (PSP), ministro das Relações Exteriores, duas vezes chefe de governo, presidente da República de 1986 a 1996 e eurodeputado.

Após a morte de sua esposa, Maria Barroso, em julho de 2015, foi se retirando aos poucos da vida pública. Visivelmente debilitado por problemas de saúde, foi homenageado em julho pelo atual governo socialista. Sua última aparição pública ocorreu em setembro, durante uma homenagem a sua falecida esposa. Em 7 de dezembro, completou 92 anos.