Ex-Palmeiras e Boca, Mouche estaria na mira do Vasco

Depois de anunciar Damián Escudero, o Vasco deve acertar com mais um reforço argentino para 2017. Quem está na mira, agora, é Pablo Mouche, ex-Boca Juniors, que, no futebol brasileiro, atuou no Palmeiras. A informação foi divulgada pelo jornalista Sergio Rek, da Fox Sports da Argentina.

Hoje com 29 anos, Mouche foi revelado pelo Boca Juniors, onde jogou de 2006 a 2012. Um de seus 18 gols em 137 jogos pelo clube argentino foi nas quartas de final da Libertadores de 2012, no 1 a 0 sobre o Fluminense, na Bombonera. O atacante chegou a ser emprestado ao Arsenal, também da Argentina, em 2007, e, cinco anos depois, jogou três temporadas no Kayserispor, da Turquia (de 2012 a 2014). Há dois anos, foi jogador do Palmeiras, pelo qual fez três gols em 27 partidas. Atualmente, Mouche joga no Estrela Vermelha, da Sérvia.

Pela seleção argentina, o atacante fez dois gols em cinco jogos.

Se Escudero está certo e Mouche parece a caminho de São Januário, um dos que não estão nos planos do time para 2017 é Jorge Henrique. O atacante deve ser emprestado pelo clube em janeiro.