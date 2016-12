Ex-Palmeiras e Boca, Mouche está na mira do Vasco

Depois de anunciar Damián Escudero, o Vasco deve acertar com mais um reforço argentino para 2017. Quem está na mira, agora, é Pablo Mouche, ex-Boca Juniors, que, no futebol brasileiro, atuou no Palmeiras. A informação foi divulgada pelo jornalista Sergio Rek, da Fox Sports da Argentina.

Aos 29 anos, Mouche foi revelado pelo Boca Juniors