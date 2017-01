‘Este é o único corpo que você terá nesta vida’, alerta nutricionista

RIO- A proposta do programa Whole30 não é nada fácil: retirar da alimentação grãos, açúcares, laticínios e leguminosas por um mês, para desintoxicar o organismo. Depois, aos poucos, reintroduzir esses alimentos observando as reações no humor, no sono, na digestão e na imunidade. O objetivo é perder peso sem passar fome, reduzir compulsões e ajudar cada um a identificar impactos que os vários alimentos provocam em seu corpo para, então, criar a dieta mais adequada. Depois de 50 semanas na lista de mais vendidos do jornal “The New York Times”, o livro “Whole30 — 30 dias para mudar”, da nutricionista americana Melissa Hartwig, chegou ao Brasil pela editora Sextante. Segundo a autora, o mais difícil é o planejamento: fazer compras, preparar o novo cardápio e... cozinhar. dieta

Como teve a ideia de montar o Whole30?

Nunca tive doença grave ou sobrepeso, mas tinha uma relação doentia com a comida. Fazia exercício e comia bem, mas usava a comida como recompensa, punição, para me acalmar ou confortar. Eu era uma escrava do espelho e da balança, e minha autoestima não era tão boa. Quando fiz o programa pela primeira vez, para experimentar, não imaginei que mudaria completamente meu relacionamento com a comida e com meu corpo.

Por que a retirada de certos grupos de alimentos como açúcar ou laticínios melhora o sono, o humor e os níveis de energia?

Quando comemos alimentos que têm impacto negativo no corpo, diferentes sistemas do organismo sofrem, e aparecem sintomas como alergias, asma, enxaqueca, diabetes, colesterol alto e doenças cardíacas. Ao eliminar esses alimentos problemáticos, descobrimos qual o impacto deles.

Como podemos reconhecer o que nos faz mal no segundo momento do programa, quando reintroduzimos os alimentos?

Talvez o desejo desenfreado pelo alimento volte, a energia despenque, a concentração piore ou seja preciso aquela injeção de cafeína à tarde para que tudo volte a funcionar. A pele pode sofrer reações, os ombros podem voltar a doer, há uma longa lista descrita no livro. O objetivo é ajudar cada um a identificar os impactos desses grupos de alimentos para criar a dieta perfeita individualmente.

Mas não é muito radical uma dieta que propõe a volta à estaca zero a cada escapada?

Para avaliar o real impacto desses alimentos, é preciso eliminá-los por 30 dias. Mas após esse período, encorajo as pessoas a usar o que aprenderam e a encontrar a própria versão de liberdade alimentar, trazendo de volta alimentos que valham a pena, mas de forma que os benefícios sejam mantidos.

Achei a dieta um pouco cara para os padrões brasileiros...

É difícil competir com os preços do fast-food, mas estamos falando de saúde. Este é o único corpo que você terá nesta vida, e para ser saudável e feliz é preciso investir nele.

O livro esteve na lista dos mais vendidos por mais de 50 semanas. Por quê?

As pessoas estão impressionadas com as falsas promessas ou atalhos para a perda de peso. O Whole30 oferece uma ferramenta, mas insiste que isso seja feito de forma saudável para evitar o efeito iô-iô.

Na sua opinião, qual é o grupo de alimentos mais difícil de retirar da dieta? Ou que parte do programa é mais complicado?

A parte mais difícil é o planejamento. Como tudo é baseado em alimentos de verdade, é preciso fazer compras, preparar um cardápio e cozinhar — o que é uma atividade rara atualmente. Preparar refeições simples com ingredientes frescos não toma tanto tempo, mas é preciso encher a despensa e preparar lanches com os tipos certos de alimentos para levar para o trabalho, por exemplo. Pedir uma pizza está fora do programa.