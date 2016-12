Estado de saúde de ex-presidente português Marios Soares se agrava bruscamente

LISBOA — O estado de saúde do ex-presidente português Mario Soares, de 92 anos, se agravou bruscamente neste sábado, segundo a equipe médica do hospital onde ele está internado há dez dias. Os médicos definem seu estado como crítico. Não foi divulgada a natureza exata do problema de saúde que levou à sua internação em 13 de dezembro.

Na sexta-feira, Soares havia saído dos cuidados de terapia intensiva. Mas, segundo o hospital, ele teve uma forte piora de ontem para hoje.

O ex-presidente, que contribuiu para a queda da ditadura em 1974 e a integração do país à União Europeia, se manteve na primeira linha do cenário político por mais de 40 anos. Figura histórica de Portugal, foi o fundador do Partido Socialista Português (PSP), ministro das Relações Exteriores, duas vezes chefe de governo, presidente da República de 1986 a 1996 e eurodeputado.

Muito ativo até uma idade avançada, se opôs às medidas de austeridade impostas pelo ex-governo de centro-direita para equilibrar a economia do país, que esteve sob assistência econômica internacional entre 2011 e 2014.

Após a morte de sua esposa, Maria Barroso, em julho de 2015, foi se retirando aos poucos da vida pública. Visivelmente debilitado por problemas de saúde, foi homenageado em julho pelo atual governo socialista. Sua última aparição pública ocorreu em setembro, durante uma homenagem a sua falecida esposa. Em 7 de dezembro, completou 92 anos.