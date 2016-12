Escudero é o primeiro reforço do Vasco para a temporada de 2017

O presidente Eurico Miranda havia prometido um presente de Natal “de verdade” para a torcida vascaína. Resta saber se o torcedor gostou dele ou ficou com cara de quem comeu arroz com passas na ceia de Natal. Na madrugada deste domingo, o clube anunciou o meia argentino Damián Escudero como novo reforço para a temporada de 2017.

Vasco em 23 de dezembro

Escudero tem 29 anos e estava no Puebla, do México. Na atual temporada do futebol mexicano, ele tem 20 jogos, sendo 15 como titular. E marcou dois gols no Campeonato Mexicano. Ele chegou ao Puebla no meio da temporada 2015-16 depois de três anos defendendo o Vitória, onde foi campeão baiano em 2013.

Apelidado de Pichi, Escudero é filho do ex-jogador Osvaldo Escudero, que entre as décadas de 70 e 90 defendeu clubes como Vélez Sarsfield, Boca Juniors, Racing e Independiente.

No Brasil. Escudero tem passagens por Grêmio e Atlético-MG, onde foi campeão mineiro em 2012.

INÍCIO NO VÉLEZ

O meia começou a carreira no Vélez em 2005, sendo vendido em 2008 para o Villarreal, da Espanha. Mas na primeira temporada foi emprestado ao Valladolid. Após uma passagem apagada pelo futebol espanhol, voltou para a Argentina para defender o Boc Juniors em 2010. Mas fez apenas 13 jogos pelo clube. Em 2011, foi emprestado para o Grêmio, em 2012 para o Atlético-MG e em 2013 para o Vitória, que o contratou em definitivo em 2014. Foi no clube baiano que ele viveu a sua melhor fase, quando fez 100 jogos e marcou 22 gols.

Escudero também teve passagens pelas seleções sub-20 e sub-23 da Argentina. Em 2007, ele foi campeão mundial sub-20 pela seleção. No time, havia jogadores que hoje são titulares da seleção principal, como o goleiro Romero, o atacante Agüero e o meia Di Maria. Escudero, porém, não jogou a final. Ele nunca foi convocado para a seleção principal.

Escudero é conhecido do gerente de futebol Anderson Barros, que já trabalhou no Vitória e teve a aprovação do técnico Cristóvão Borges.

Em seu site oficial, o Vasco afirma que o meia é só o primeiro dos reforços que serão anunciados entre o Natal e o Ano Novo.

“Esse é o primeiro dos reforços que serão anunciados na fase de festas natalinas e virada do ano. Negociações muito avançadas com outros jogadores continuam e devemos concretizá-las na próxima semana”.