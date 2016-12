Escudero e mais dez: contratação vira meme na web, e Vasco ganha mais 'reforços'

O presidente Eurico Miranda prometeu que a torcida do Vasco receberia um presente de Natal "de verdade". Na madrugada do dia 25, domingo natalino, surgiu a notícia: Escudero, meia argentino que teve passagens por Grêmio e Vitória, é a surpresa do Boas Festas para os vascaínos.

Se a maioria gostou ou ficou desapontada, só uma pesquisa de opinião poderá dizer. Mas na internet a contratação virou piada. Memes nas redes sociais indicaram quais serão os próximos nomes que o clube de São Januário anunciará.

Vasco em 26 de dezembro

Esses, sim, presentes de Natal para alegrar crianças e adultos.

Se fossem verdadeiros, claro.

O time, segundo as mentes criativas e maldosas da internet, terá em 2017, além de Escudero, Messi, Neymar, Ibrahimovic e quatro ex-jogadores do clube: Phillipe Coutinho, Diego Souza, Alex Teixeira (este sondado de fato pela diretoria vascaína, segundo rumores) e o zagueiro Dedé.

Veja aí zoação e a escalação dos "reforços", com Escudero e mais dez:

Reforços para o Vasco

Reforços para o Vasco II