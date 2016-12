Entrega das obras da USF Faculdades será em janeiro

Cascavel - A expectativa da prefeitura era de que a USF (Unidade de Saúde da Família) do Bairro Faculdade fosse inaugurada ainda neste ano. Entretanto, conforme contrato, a empresa responsável pela obra tem prazo até fevereiro para finalizar os serviços.

O arquiteto da Secretaria de Saúde, Carlos Eduardo Engelhardt, diz que a empresa conseguiu antecipar o cronograma e deverá concluir a obra no início de 2017. “A empresa anunciou que no dia 16 de janeiro entregará a obra”, afirma.

A prefeitura segue com processo licitatório para equipar a unidade. A aquisição de móveis planejados deverá ter o custo máximo R$ 112.045,33. A licitação foi publicada no órgão oficial de 10 de dezembro e a abertura das propostas será na quinta-feira.

Conforme informações do Município, a USF atenderá uma população de cerca de 13,5 mil pessoas, com três médicos, três enfermeiros, três dentistas e os demais profissionais que integram as equipes USF.