Empresário diz que Marinho dará prioridade ao Flamengo

Um dos jogadores mais disputados desta temporada, o atacante Marinho, que foi destaque no Brasileiro atuando pelo Vitória, não está sendo negociado, ainda. Pelo menos, foi o que garantiu o empresário do atleta, Jorge Machado, ao site “Globoesporte.com”.

Segundo ele, o atacante ainda possui contrato com o clube baiano, e qualquer negociação que envolva Marinho teria que ser em conjunto com a diretoria.

No entanto, Machado afirmou que Flamengo foi o primeiro interessado e, por isso, teria prioridade:

— Jamais acertaria o Marinho, em hipótese alguma, sem a conivência da diretoria do Vitória. Não temos conversado com ninguém.O Flamengo falou conosco, tentando saber qual vai ser o valor, e eu não passei para eles quanto o Vitória vai querer. Foi uma conversa que tive com Rodrigo Caetano. O Flamengo é o clube que tem prioridade. É um clube sério, como todos os outros são, e foi um dos primeiros que nos procuraram. A gente vai analisar — disse Machado, que na semana que vem se reunirá com a diretoria do Vitória.