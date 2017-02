Emilio Odebrecht vai depor ao juiz Sérgio Moro

SÃO PAULO. Emilio Odebrecht vai depor por meio de videoconferência pela primeira vez ao juiz Sergio Moro no dia 9 de março. O patriarca da empreiteira foi arrolada como testemunha no âmbito da ação penal que o ex-ministro Antônio Palloci e seu filho Marcelo Odebrecht, além de outras 13 pessoas, respondem por corrupção e lavagem de dinheiro em decorrência da operação Lava-Jato.

Outro que também prestará depoimento na mesma data como testemunha de defesa de Marcelo será o ex-ministro Jaques Wagner. No dia 14, será a vez do depoimento do ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli.

Segundo denúncia do Ministério Público Federal (MPF), Palocci e seu assessor Branislav Kontic receberam propina para favorecer a Odebrecht, entre 2006 e o final de 2013. O ex-ministro teria trabalhado em Brasília pela aprovação de benefícios fiscais e pela edição de medidas provisórias (MPs), que beneficiaram empresas do grupo Odebrecht, como a Braskem. O ex-ministro também teria facilitado a liberação de linhas de financiamento do BNDES para projetos da construtora em Angola, na África. Entre as provas apresentadas pelo MPF para sustentar essa tese estão uma série de e-mails trocados entre Marcelo Odebrecht, entre outros diretores da empreiteira e Branislav Kontic, então assessor do ex-ministro e Nelson Machado, que compunha a equipe do ministério da Fazenda.

As suspeitas que pairam sobre Palocci surgiram na delação do ex-diretor de Abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Ele disse que, em 2010, o doleiro Alberto Youssef lhe pediu R$ 2 milhões da cota de propinas do PP para a campanha presidencial da ex-presidente Dilma Rousseff. O pedido teria sido feito por encomenda de Palocci.