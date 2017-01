'Emerald city' faz releitura moderna de 'O mágico de Oz'

RIO - Nome por trás de clipes como “Losing my religion”, do R.E.M., e de campanhas publicitárias para grandes marcas como Nike e Coca-Cola, o diretor Tarsem Singh Dhandwar debuta na televisão com “Emerald city”, série que estreia nesta sexta, no Fox1.

A produção, com dez episódios de uma hora cada, bebe na fonte do universo colorido criado por Lyman Frank Baum em seu “Mágico de Oz” para contar uma outra visão da história da menina Dorothy Gale.

Aqui, a mocinha do Kansas — imortalizada por Judy Garland nos cinemas, no filme lançado em 1939 —, interpretada pela atriz Adria Arjona, é transportada para a cidade de Oz por um tornado. Chegando lá, depara com uma terra mística, povoada por criaturas fantásticas com direito a bruxas, guerreiros e, é claro, um mago todo-poderoso que proibiu a magia e tem o poder de controlar reinos.

É exatamente dele, o mago de Oz (Vincent D’Onofrio), que a moça precisa para chegar a Emerald City e voltar para casa.

— A história pode até ser a mesma. Mas venho da publicidade, e minha visão sobre esse clássico é outra. É uma história feita para uma audiência ocidental, e eu sou um diretor que vem da Índia e não tem a mesma dimensão do material. Então não tem como não ser diferente — promete Dhandwar, em conversa por telefone com jornalistas da America Latina.

Exatamente por isso, diz, ele escolheu uma atriz hispânica para o papel principal — Adria é porto-riquenha.

Os personagens clássicos do conto, como o Homem de Lata, o Espantalho e o Leão Covarde, estão todos em cena, mas não necessariamente da mesma maneira que aparecem na versão original.

— Há mensagens escondidas, como bonecas russas, então você vê e se pergunta: “Onde está isso?”, “Onde está aquilo?”. Eles estão construídos junto à trama. Quem conhece bem, terá bônus. Quem não é conhecedor vai ver algo completamente diferente.