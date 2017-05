Em tom de piada, memes de Trump assinando decretos viralizam nas redes

RIO — Uma página do Twitter resolveu brincar com as ordens executivas do novo presidente do EUA, Donald Trump, que provocam muita polêmica no país. A conta, que já faz sucesso nas redes, troca os textos dos decretos por desenhos infantis — e diz: "Sou presidente e gosto de desenhar". Com apenas quatro dias de vida, o Trump Draws já soma quase 300 mil seguidores, graças à magia do Photoshop e aos GIF animados com o republicano.

Trump desenha a si mesmo

O que inspirou a conta, que até agora só tem 10 tweets, é o momento em que o presidente firmou seus primeiros decretos e exibiu a pasta às câmeras. A imagem de Trump com uma gravata azul e papéis em branco fizeram aflorar a criatividade das redes.

O que todos os gifs tem em comum são os desenhos de conceitos fáceis: um dinossauro, uma casa, um trem, entre outros. O que mais repercutiu até agora é o que Trump mostra um desenho de si mesmo: são 83 mil retweets e 121 mil likes.

Trump desenha dinossauro

O meme se tornou tão popular foi reproduzido para momentos similares em que Trump assina documentos. Um deles, por exemplo, faz referência à música "Once in a lifetime", do grupo Talking Heads, onde se lê: "Você pode se perguntar como eu vim parar aqui".

Trump & Talking Heads

Uma das imagens ironiza a relação de amizade entre Trump e o presidente russo, Vladimir Putin.

Outras duas fazem referência ao decreto anti-imigração de Trump. Uma coloca o magnata proibindo animações japonesas, já que seu discurso sempre sai em defesa dos produtos nacionais; e outra dizendo que a Estátua da Liberdade, um símbolo americano instalado em Nova York, deveria voltar para a França, já que foi concebida lá.

Trump & Animes