Em SP, Dória se veste de gari e lança programa de limpeza

São Paulo - O prefeito de São Paulo, João Doria, vestiu um uniforme de gari na manhã desta segunda-feira e escolheu o centro da cidade para lançar um programa de limpeza e zeladoria urbana, o Cidade Linda. Antes das 6 horas, secretários, dirigente de empresas de lixo e varredores esperavam Doria na praça 14 Bis, próxima à avenida Paulista. Contrariando o que havia sido anunciado pela equipe do prefeito de que ele se juntaria ao grupo de garis e varreria calçadas na região, o tucano pegou na vassoura apenas para posar para os fotógrafos e cinegrafistas. A maior parte da primeira agenda pública do novo prefeito foi concedendo entrevistas.

A praça e arredores da ação midiática recebeu uma limpeza antes da chegada de Doria. Moradores e funcionários do comércio local relataram que ainda na madrugada caminhões lavaram ruas e calçadas. O lixo foi coletado e lixeiras novas instaladas. Caminhões de coleta de lixo ficaram enfileirados na rua.

- Eu estranhei que passaram jogando água na rua três vezes durante a noite. Então foi porque ele vinha aqui - disse o balconista de uma farmácia 24 horas que não quis se identificar.

Doria garantiu que a operação limpeza não será pontual e que chegará também aos bairros pobres da cidade.

- Em março já teremos ações nas zonas leste e sul - afirmou Doria.

Apesar da faxina no primeiro dia de governo, um dos maiores problemas da região contrastava com a confusão de máquinas e veículos modernos na área de limpeza pública levados ao local pela prefeitura. Barracas e carroças de moradores de rua tomavam as calçadas e os baixos do viaduto sobre a praça. Doria não circulou por esse lado da rua.

A assessoria de imprensa da prefeitura responsabilizou o assédio ao prefeito pela agenda confusa e não cumprida conforme o anunciado. Ela informou que Doria esteve na região algumas vezes sem a imprensa para fazer um diagnóstico dos problemas.

Em relação à população de rua, o secretário adjunto de Assistência Social, Felipe Sabara, disse que há algumas semanas ele e funcionários tem visitado a região para convencer moradores de rua a pernoitarem num espaço disponibilizado sob o viaduto.

- O local foi limpo e é mais seguro do que a calçada . É uma medida emergencial - afirmou.

No fim da manhã está prevista uma entrevista coletiva em que Doria anunciará os primeiros atos de sua gestão.