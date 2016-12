Em quatro anos, Paraná Edificações coordenou e fiscalizou obras no valor de R$ 550 milhões

A Paraná Edificações, órgão que integra da Secretaria de Infraestrutura e Logística, completou nesta terça-feira, 20, quatro anos de atividades. A entidade faz o gerenciamento de obras de edificações do Estado. Durante esses quatro anos, foram mais de R$ 550 milhões em obras e projetos de prédios públicos, com reformas, ampliações e construções de novos hospitais, centros de apoio, delegacias.

Para 2017 estão programadas mais 70 obras, R$ 174,6 milhões em investimentos e outros 74 convênios, mais R$ 64,8 milhões em obras. Somente em 2016 foram concluídas 46 obras e 30 projetos, investimento de R$ 52 milhões. As principais ações foram das áreas da segurança, saúde e infraestrutura.

De acordo com o diretor-geral da Paraná Edificações, Luiz Fernando Jamur, os números mostram a importância do trabalho desenvolvido nos últimos anos. “A Paraná Edificações consolidou um importante trabalho no Governo. Fazemos o acompanhamento de todas as etapas de obras para verificar se tudo está sendo feito de acordo com o que foi projetado”, afirma Jamur.