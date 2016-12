Em luto nacional, Rússia reforça buscas por vítimas de queda de avião militar

MOSCOU — Operações de busca foram reforçadas nesta segunda-feira para encontrar os corpos das 92 pessoas a bordo de um avião militar que caiu no domingo sobre o Mar Negro. Investigadores também tentam encontrar a caixa-preta da aeronave. Até o momento, foram achados 11 corpos e 154 fragmentos, segundo autoridades. O presidente russo, Vladimir Putin, pediu uma investigação sobre o incidente. O primeiro-ministro Dmitry Medvedev deverá formar uma comissão especial para determinar se falhas de segurança provocaram a tragédia. Enquanto isso, autoridades afastam a hipótese de terrorismo para o episódio.

A Rússia declarou um dia nacional de luto nesta segunda-feira pelas vítimas da tragédia. Segundo o ministro do Transporte da Rússia, Maxim Sokolov, as prováveis causas do incidente são falha técnica ou erro do piloto. A aeronave caiu pouco após a decolagem, quando sobrevoava o Mar Negro, no seu caminho da cidade russa de Sochi à Síria. De acordo com o general Igor Konashenkov, porta-voz, do Ministério da Defesa, não foram encontrados sobreviventes.

Dentre os 84 passageiros, estavam os famosos músicos do coral e grupo de dança Alexandrov Ensemble, do Exército russo, que participariam das comemorações de Ano Novo na base aérea síria de Khmeimim, em Latakia, onde a Rússia tem um agrupamento de aviões de guerra.

Criado em 1928, o coral Alexandrov Ensemble é reconhecido em todo o mundo por apresentar músicas folcóricas, hinos e canções patrióticas russas. O grupo se apresenta com 100 a 120 artistas, dependendo da performance, com coral, dançarinos e orquestra.

Como a apresentação em Khmeimim seria basicamente à capela, apenas os coralistas e dançarinos embarcaram.

— A orquestra não voou porque o coral usaria músicas gravadas — disse à Interfax Sergei Khlopnikov, cantor do coral que não viajou porque sua filha está doente.

De acordo com agências internacionais, a bordo do avião viajavam nove jornalistas, oito militares e 64 integrantes do coral. A agência russa de notícias RIA, que cita fontes não identificadas, diz que informações preliminares indicavam que a queda havia sido provocada por problemas técnicos. Rússia resgata corpos após queda de avião

DOUTORA LIZA' ESTÁ ENTRE AS VÍTIMAS

Também estavam a bordo dois funcionários públicos, oito tripulantes e Elizaveta Glinka, diretora executiva da ONG Fair Aid International Public Organization.

Yelizaveta era conhecida como "Doutora Liza". Ela levava medicamentos para o Hospital Universitário de Latakia, segundo o diretor do Conselho dos Direitos Humanos para o Kremlin, Mikhail Fedotov, em comunicado citado pela agência de notícias Interfax.

— Esperamos por um milagre até o fim — disse ele, destacando que era ela "amada por todos".

Os canais de televisão Pervy Kanal, NTV e Zvezda indicaram ter, cada um, três funcionários a bordo do avião.

A agência de notícias russa RIA, citando fontes de segurança anônimas, afirmou que dados preliminares indicaram que o acidente foi provocado por problemas técnicos ou erro do piloto. Segundo a agência Interfax, a aeronave não enviou sinal de socorro.

O voo de artistas para concertos em bases militares russas é corriqueiro, uma medida para aumentar a moral das tropas. A base de Khmeimim, para onde o Tu-154 viajava, opera aeronaves que realizam ataques aéreos contra rebeldes sírios.

É o segundo acidente envolvendo aviões militares russo neste mês. No dia 19, uma aeronave Ilyushin IL-18, com 39 pessoas a bordo, se acidentou durante um pouso de emergência a 30 quilômetros de um aeroporto militar na cidade de Tiksi, na Republica de Sakha. Ninguém morreu, mas 32 pessoas foram hospitalizadas.