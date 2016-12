Em dia de Natal, presidente sírio visita orfanato cristão de Damasco

DAMASCO — O presidente sírio, Bashar al-Assad, visitou no domingo um orfanato cristão nos arredores de Damasco, capital do país. Imagens divulgadas pela Presidência mostravam o presidente ao lado da sua esposa, Asma, com freiras e órfãos no subúrbio de Sednaya durante o dia de Natal. O chefe do governo sírio lidera as tropas militares que combatem em diversas frentes na guerra civil, que já dura mais de cinco anos e deixou centenas de milhares de mortos. siria

No domingo, algumas cidades tiveram suas primeiras celebrações natalinas em anos depois de terem sido retomadas pelas tropas sírias do controle de insurgentes e do Estado Islâmico (EI). Uma delas foi Aleppo, considerada o epicentro dos confrontos, que hoje já está sob pleno controle das forças aliadas ao governo.

Na semana passada, a retomada dos bairros rebeldes de Aleppo e as operações de retirada de dezenas de milhares de pessoas marcaram a maior vitória de Assad desde o início da guerra síria em 2011.

Na Síria, os cristãos são uma das maiores minorias religiosas e já representaram cerca de 10% dos 23 milhões de habitantes que o país tinha antes da guerra. Embora tenham tentado ficar à margem do conflito sírio, o tom cada vez mais islamista da oposição fez com que muitos se inclinassem a ficar do lado do governo de Assad.