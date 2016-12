Em cinco anos, acidentes caem 17,5%

Cascavel - Além da redução no número de multas por excesso de velocidade (65%) noticiado na edição de ontem, o registro de acidentes na cidade também caiu consideravelmente nos últimos anos nas ruas de Cascavel.

De acordo com dados do Corpo de Bombeiros, no comparativo entre 2015 e 2016 a redução foi de 4,5%. A queda, no entanto, foi bem maior (17,5%) no comparativo do ano que está findando com 2012.

De 1º de janeiro deste ano até ontem haviam sido contabilizados 2.600 acidentes de trânsito em Cascavel, contra 2.723 em todo o ano passado. Em 2014 foram 2.846, em 2013 foram 2.854 e em 2012 outros 3.154.

Dentre os 2.600 registros deste ano está a colisão entre um Kadett e um Celta ocorrida na noite de quarta-feira, no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Marechal Cândido Rondon.

Segundo populares, o Kadett seguia pela Avenida Brasil rumo à Prefeitura quando bateu na lateral do Celta, que trafegava pela Marechal. Com o impacto, o Celta rodou na pista e foi parar no canteiro central da Avenida, enquanto o Kadett subiu na calçada.

Um adolescente de 17 anos e uma jovem de 24, identificada como Bruna Dandara Alves, tiveram ferimentos leves e precisaram ser atendidas pelos socorristas do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência), mas apenas a menor foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Veneza com contusão em tórax.