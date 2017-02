Em alta, Gabriel Jesus é inscrito pelo City na Liga dos Campeões

Depois de estrear na Premier League com gol e assistência, fato inédito na história do Manchester City, na goleada sobre o West Ham por 4 a 0, Gabriel Jesus foi inscrito, nesta quinta-feira, na Liga dos Campeões. O clube divulgou uma lista com 21 jogadores para as oitavas de final da competição. Outra novidade é Yaya Touré, de 33 anos, que não jogou a fase de grupos.

O adversário do time inglês nas oitavas de final será o Monaco. A partida de ida é no dia 21, na Inglaterra.

Após a bela atuação contra o West Ham, o técnico Pep Guardiola se rendeu ao talento de Gabriel Jesus:

- A perspectiva era boa. Ele é um jogador jovem. Mas teve uma mentalidade enorme. Ele jogou poucos minutos contra o Tottenham e criou chances. E não é fácil jogar no Crystal Palace (contra quem ele fez sua primeira partida como titular, pela Copa da Inglaterra, no último sábado). Gabriel Jesus é um lutador com instinto para o gol. E ele é bom em assistências também. Fez uma maravilhosa contra o Palace e outra para Kevin de Bruyne (contra o West Ham).

Abaixo, os inscritos do City na Liga:

Goleiros:: Claudio Bravo, Willy Caballero.

Zagueiros: Bacary Sagna, Vincent Kompany, Pablo Zabaleta, Aleksandar Kolarov, Gael Clichy, John Stones, Nicolas Otamendi.

Meias: Fernando, Raheem Sterling, Yaya Touré, Jesús Navas, Kevin De Bruyne, Fabian Delph, Leroy Sané, David Silva, Fernandinho.

Atacantes: Gabriel Jesus, Sergio Agüero, Nolito.