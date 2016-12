Em 10 anos, Senado gasta R$ 20 milhões em publicidade

O Senado Federal gastou, em dez anos (de 2007 a 2016), R$ 19,54 milhões com a “divulgação (publicidade) da atividade parlamentar” dos senadores, por meio da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), o chamado “cotão”. Essa verba pode ser usada para custear praticamente qualquer objetivo do político: pagar consultorias e assessorias, pesquisas, passagens, panfletos, adesivos, faixas etc. As informações são do Diário do Poder.



Cada senador (são 81) pode receber até R$ 45 mil por mês para gastos com a cota a título de “verba indenizatória”.



O ex-senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR) é o campeão em gastos com publicidade. Em dez anos torrou R$ 729 mil.



Preso pela Operação Lava Jato, o ex-senador Gim Argello (PTB-DF) é o segundo colocado no ranking da década. Reembolsou R$ 714 mil.



O ex-senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) não parece preocupado com publicidade. Só pediu o reembolso de R$ 156,70 nos últimos anos.