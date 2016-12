Elenco do Porco sai de férias com amistoso marcado

Toledo - Em ritmo intenso desde o início do ano para as disputas do Paranaense de Futebol, a partir do dia 29 de janeiro, o elenco do Toledo Esporte Clube está desde ontem de folga, com retorno marcado para o próximo dia 3.

Antes de deixar a equipe para passar os festejos de fim de ano com familiares, os jogadores foram avisados pela diretoria do Porco que terão uma grande responsabilidade no retorno às atividades. O time toledano terá no dia 22 de janeiro seu primeiro amistoso internacional desde a mudança de nome. O desfio será contra o paraguaio Club Atlético 3 de Febrero, no Estádio Antonio Oddone Sarubbi, em Cidade de Leste (PAR).

Uma semana antes, no dia 15, o Toledo enfrentará amistosamente o time de Assis Chateaubriand, fora de casa. “O objetivo desse jogo é integrar a comunidade do oeste paranaense em prol do Toledo Esporte Clube”, explica o presidente do Porco, Carlos Dulaba.