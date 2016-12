Edgar fala de gratidão e explica obras inacabadas

Cascavel – Em entrevista a O Paraná na manhã de ontem, em seu gabinete, Edgar Bueno fez um balanço de seu terceiro mandato à frente da Prefeitura de Cascavel e disse que deixa o cargo com um sentimento de gratidão e, ao mesmo tempo, certa frustração por não ter cumprido alguns compromissos assumidos com a população na campanha de quatro anos atrás.

“Hoje existe uma enorme dificuldade para os municípios brasileiros em razão da situação do País. Fui um prefeito que enfrentou uma oposição pesada, que a todo custo tentou retirar o meu mandato. Consegui superar tudo isso e entrego uma cidade que é destaque nacional graças a essa confiança que a população depositou em mim”, afirmou, lembrando que o mais recente balanço do IBGE coloca Cascavel como a 90ª cidade mais rica do Brasil e a sexta mais rica do Paraná, com um PIB de R$ 9,2 bilhões.

“Cascavel pode comemorar por seguir na contramão da crise nacional. Estamos encerrando nosso mandato entregando obras e assinando novos contratos para o início de obras”, ressaltou.

Na entrevista, Edgar não escondeu certa frustração em relação aos compromissos de campanha deixados para trás. “São inúmeras obras que gostaria de ter feito, mas não consegui completar”, afirmou, referindo-se ao Hospital Municipal e a alguns projetos do PDI e a quase mil casas populares, além da reforma do Estádio Olímpico. “Também queria ter inaugurado o ginásio para a prática de ginástica rítmica, mas só agora assinamos a ordem de construção no valor de R$ 2.883.150”, acrescentou.

Futuro

Na entrevista, Edgar Bueno se mostrou cauteloso em relação ao seu futuro político. “Quando deixar a Prefeitura, a primeira coisa que eu quero é um período de férias para descansar. Depois desse período a gente para, respira e analisa as coisas. A partir daí, podemos nos manifestar sobre o assunto”, disse, ressaltando que “o futuro a Deus pertence”. Mas, mesmo que em tom de brincadeira, deixou um recado a seus adversários políticos: “Não preciso de cargo para aparecer. Estou em outra fase. Estou preparando o meu neto (Edgar Bueno Neto). Vai ser difícil apagar esse nome da política”, avisou.