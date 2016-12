Eddie Vedder, do Pearl Jam, doa US$ 10 mil a mãe que pediu ajuda na web

RIO — Eddie Vedder, vocalista do Pearl Jam, entrou no clima de solidariedade de fim de ano. No começo desta semana, ele doou nada menos que US$ 10 mil a uma família do estado americano de Maryland, depois que uma mãe postou numa rede social que estava passando por problemas financeiros. Segundo a publicação, que viralizou, a cabeleireira Tyshika Britten, de 35 anos, não tinha dinheiro para comprar presentes de Natal para os filhos, e a família — composta por seis integrantes — ainda corria o risco de ser despejada da casa em que mora.

"Estou tão sofrida", escreveu a moça na internet. "Estou dando o máximo de mim. Rezo todos os dias, e agora peço ajuda. Sei que não é só por causa dos presentes, mas são meus filhos! Estou falida."

A triste história de Tyshika foi relatada pelo jornal "Washington Post". A partir daí, centenas de pessoas ao redor do mundo começaram a enviar presentes aos filhos da americana. O movimento chamou a atenção de Eddie Vedder, que decidiu, então, contribuir com um cheque de US$ 10 mil.

"Fiquei tão emocionado com a história e com o quê essa mãe faz com os filhos. Imagino que essas crianças estejam orgulhosas de sua mãe", contou o músico ao "Washington Post", acrescentando que o drama de Tyshika Britten ecoou lembranças de sua própria infância. "Houve anos em que recebíamos brinquedos do Papai Noel, mas eram sempre usados e vinham de comércio informal. E às vezes estavam quebrados."