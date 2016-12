EcoExpresso atrai visitantes de todas regiões

Cascavel – Veranistas de toda a região Oeste que estiveram ou forem passar férias no litoral paranaense terão um atrativo a mais para visitar. A Companhia de Saneamento do Paraná oferece uma oportunidade adicional de lazer aos turistas, é ao EcoExpresso, um ônibus especialmente equipado com maquetes e painéis que demonstram, de forma lúdica, todas as etapas do trabalho feito pela Sanepar. É o ciclo da água do rio ao rio.

Os visitantes poderão observar todo o caminho que a água percorre desde a captação na natureza até o retorno ao rio, como esgoto tratado. Os cuidados para destinar os resíduos sólidos e a geração de energia elétrica a partir do processo de tratamento de esgoto também são temas da maquete. Hoje, o ônibus retorna para Guaratuba, onde ficará aberto à visitação até o dia 11 de janeiro, na Avenida Atlântica, esquina com rua João Antônio Prosdócimo.

No período de 12 a 21 de janeiro, o EcoExpresso estará na Festa do Caranguejo, ao lado do campo de futebol do Balneário Shangrilá, município de Pontal do Paraná. De 22 de janeiro a 2 de fevereiro o ônibus permanecerá na Praça de Ipanema em Pontal do Paraná e no período de 3 de fevereiro a 1 de março poderá ser visitado em Matinhos – avenida Atlântica esquina com a rua Londrina.