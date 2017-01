Doria toma posse prometendo ‘etapa histórica’ em SP

SÃO PAULO. O empresário João Doria (PSDB) foi empossado na tarde deste domingo ao cargo de prefeito de São Paulo na Câmara Municipal. Em seu primeiro discurso, o tucano disse que seu governo iniciará uma “etapa histórica” na vida da cidade.

— Começamos uma etapa histórica na vida de São Paulo. Uma etapa de ação, trabalho, atitude e humildade — afirmou Doria.

A cerimônia de posse durou cerca 45 minutos. Antes de seu pronunciamento, Doria leu o termo de compromisso em que prometeu exercer o cargo com dedicação e lealdade, cumprir a Constituição e tratar todos os cidadãos com igualdade.

O tucano foi eleito em primeiro turno com cerca de 3 milhões de votos em sua primeira disputa eleitoral. A transmissão de cargo ocorre às 17h no Theatro Municipal, cerimônia com a presença do prefeito Fernando Haddad (PT) e do governador Geraldo Alckmin (PSDB).

Nesta tarde tomaram posse também os 55 vereadores eleitos para 17º legislatura (2017-2020) em São Paulo. Desses, 33 se reelegeram.

Ainda hoje a Câmara fará eleição para a Mesa Diretora. O escolhido para presidir a Casa pelos próximos dois anos deverá ser o vereador Milton Leite (DEM).