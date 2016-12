Dores nas articulações podem ser efeito colateral de evolução humana

info-evolucao dores RIO- O médico Paul Monk é pesquisador, professor e clínico do Departamento de Ciências Ortopédicas, Reumatológicas e Musculoesqueléticas da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Ao longo de anos atendendo a pacientes em seu consultório, ele passou a se perguntar por que muitos deles relatavam os mesmos problemas em regiões do corpo como quadris, joelhos e ombros. Ao levar seus questionamentos para o campo de pesquisa, Monk descobriu que algumas das respostas para o desgaste nessas articulações estão na própria evolução da nossa espécie.

De acordo com o trabalho dele e de sua equipe, alterações nos ossos de ancestrais humanos, ocorridas ao longo de milhões de anos devido à transição de seres quadrúpedes para bípedes, contribuíram para problemas nas articulações. A artrite nos quadris, por exemplo, poderia ser explicada pelo aumento do colo do fêmur. O estudo mostra que o osso da perna que se liga à pelve ficou mais robusto para suportar o peso do tronco e da cabeça, antes sustentados também pelos membros superiores. Esta alteração teria provocado mais atrito na articulação, facilitando um processo de degeneração. evolução

Segundo o médico, se essa tendência permanecer, as pessoas no futuro sofrerão com dores ainda mais intensas e frequentes.

— Recentemente, houve um aumento na ocorrência de problemas comuns como dores nos joelhos e dores nos ombros quando alcançamos algo acima das nossas cabeças, o que nos motivou a pesquisar sobre como as articulações chegaram à forma e ao funcionamento atual — explicou Monk, definindo essas dores crônicas como uma “ressaca da evolução”. — Nossa equipe queria saber por que nosso corpo ficou com esse arranjo bizarro, e pensamos que a maneira de responder seria olhar para o passado da nossa evolução.

Esta não é a primeira vez que cientistas associam dores crônicas à evolução da nossa espécie. No ano passado, um estudo de pesquisadores do Canadá e da Escócia sugeriu que a “rápida” transição para o bipedalismo, algo que teria começado há mais de seis milhões de anos, colaborou para problemas na região da coluna lombar. E que pessoas com dores nessa área podem ter, em suas espinhas dorsais, semelhanças com chimpanzés, nossos ancestrais.

Debruçando-se sobre o acervo do Museu de Historia Natural de Londres, da Universidade de Oxford e de Instituto Smithsonian, em Washington, nos EUA, a equipe de Paul Monk estudou 300 exemplares de ossos de espécies diferentes que viveram ao longo de um intervalo de 400 milhões de anos para entender como esses ossos mudaram. Em seguida, os cientistas criaram uma biblioteca de modelos em 3D, o que tornou mais fácil o trabalho de identificar alterações nos ossos das espécies ao longo da História.

Os pesquisadores perceberam a mudança clara no formato do colo do fêmur, que teria ficado mais robusto devido ao peso extra proporcionado pelo bipedalismo. Esta constatação levou a equipe da Universidade de Oxford a prever que, daqui a quatro mil anos, o colo do fêmur estará ainda maior, o que, dizem eles, pode gerar mais problemas de artrite nos quadris.

— Os modelos que criamos podem nos ajudar a antecipar problemas. As tendências atuais revelam que as formas modernas de substitutos (prostéticos) para nossas articulações não vão funcionar no futuro — comentou o especialista.

Na região dos ombros, a pesquisa mostra o estreitamento de uma fenda óssea por onde passam tendões e vasos sanguíneos. De acordo com os cientistas, a mudança dificultou os movimentos dos tendões e ajuda a explicar as dores que muitas pessoas sentem quando esticam o braço para alcançar algo que está numa altura acima de suas cabeças.

DIETA INDUSTRIALIZADA PODE INFLUENCIAR

Dores nas articulações afetam boa parte da população mundial. O ortopedista Bruno Rabello, especialista em cirurgia do quadril e Medicina Regenerativa, diz que a tese da pesquisa britânica confirma algo que os médicos de sua área já vinham observando. Segundo ele, porém, a evolução é apenas um dos fatores que explicam os problemas nas articulações, que também podem ser causados pela falta de força na musculatura que cerca, por exemplo, a ligação do braço com o ombro. O médico diz que o sobrepeso, causado principalmente por dieta industrializada e sedentarismo, também atrapalha.

— O sobrepeso altera a anatomia. A barriga gera carga extra no quadril, nos joelhos e na coluna lombar. Além disso, a dieta baseada em alimentos industrializados, com muito açúcar, age de forma inflamatória. A célula de gordura libera fatores inflamatórios, prejudicando as articulações e o sistema cardiovascular — ressalta o especialista, que arrisca uma previsão baseada em suas observações e em pesquisas que evidenciam uma epidemia de sobrepeso no mundo atual. — Com a dieta industrializada e o sedentarismo, a tendência é o osso continuar aumentando, para suportar esse ganho de peso dos seres humanos.