Dona Marisa passará por dois exames, diz post em perfil de Lula

RIO - Uma mensagem publicada nesta sexta-feira no perfil do ex-presidente Lula no Facebook informou que Dona Marisa passará por dois exames nesta sexta-feira, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Post de Lula

"Caros Amigos,

A ex-primeira-dama dona Marisa Letícia deve passar nesta sexta-feira (3) por um protocolo de avaliação de morte cerebral que, pelas regras estabelecidas, poderá se estender ao longo do dia de hoje.

O primeiro exame deve acontecer às 12h, e o segundo pelo menos seis horas após o primeiro, às 18h, para comprovar a perda definitiva e irreversível das funções cerebrais. Os procedimentos de doação de órgãos só podem ocorrer após a conclusão do protocolo.

Agradecemos mais uma vez todo o carinho dos que querem prestar suas últimas homenagens a nossa querida Dona Marisa Letícia".