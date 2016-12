Dólar abre em leve queda, vendido a R$ 3,273

RIO - O dólar comercial abriu em queda, vendido a R$ 3,273, com desvalorização de 0,15%, mas nos primeiros minutos já passou a operar perto da estabilidade, a R$ 3,277. Ontem, a moeda avançou apenas 0,06% e cotado a R$ 3,278 para venda.

No mercado internacional, a divisa avança 0,19%, conforme o Dollar Index Spot, que compara o dólar com uma cesta de dez moedas globais. O dólar ainda é favorecido pela divulgação, ontem, da alta da confiança do consumidor americano, que atingiu em dezembro o maior nível desde agosto de 2001, segundo números do influente Conference Board. Seu índice subiu 113,7, contra uma previsão de 109 e após 109,4 registrados em novembro. Com o dado, os índices acionários nos EUA operaram perto das máximas históricas, enquanto o petróleo também avançava, com a expectativa de que o corte de produção da commodity por grandes produtores impulsionará o preço do barril em 2017.

Na Europa, o FTSE 100, de Londres, avança 0,42%. O Dax, de Frankfurt, opera perto da estabilidade, com leve recuo de 0,03%. Também com pequeno declínio, o CAC 40, de Paris, perde 0,08%.

No Brasil, os investidores aguardam a abertura do pregão da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) com alguma tensão, após a notícia de que o presidente Michel Temer vetará o projeto de renegociação de dívidas dos estados. Ontem, a bolsa registrou alta de 0,13%, em pregão volátil por causa do pouco volume (46% abaixo da média das últimas 30 sessões).

Na Ásia, os mercados chineses caíram nesta quarta-feira, em um dia de negociações fracas e com a confiança afetada após o vice-presidente da Comissão Reguladora de Seguros da China dizer que as seguradoras não são plataformas para enriquecer os especuladores. A autoridade pode colocar os investimentos agressivos das segurados em ações sob supervisão mais rigorosa.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,43%, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,39%. Já o índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,61% às 7:38 (horário de Brasília), acompanhando a alta de Wall Street na véspera. O índice Nikkei, em Tóquio, recuou 0,01%. Em Hong Kong, o Hang Seng subiu 0,83%. Em Xangai, o SSEC perdeu 0,39%. Em Seul, o Kospi teve desvalorização de 0,87%. Em Taiwan, o Taiex registrou alta de 1,01%. Em Cingapura, o Straits Times se valorizou em 0,43%. Em Sydney, o S&P/ASX 200 avançou 1,01%.