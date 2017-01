Diplomatas russos expulsos por Obama deixam os Estados Unidos

MOSCOU — Os diplomatas russos que foram expulsos por ordem do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, deixaram Washington neste domingo, de acordo com agências de notícias russas, que citaram como fonte a embaixada da Rússia.

— O avião decolou, todo mundo partiu — disse o serviço de imprensa da embaixada, segundo a agência "RIA".

Obama ordenou a expulsão de 35 russos suspeitos de serem espiões e impôs sanções contra duas agências de inteligência russas por causa de ações de hacker contra grupos políticos norte-americanos durante a campanha eleitoral presidencial de 2016.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, decidiu não expulsar ninguém em retaliação. Ele disse que vai avaliar as ações do presidente eleito Donald Trump, que toma posse em 20 de janeiro, para decidir sobre os próximos passos da relação da Rússia com os EUA.

Trump já afirmou ser "injusto" acusar a Rússia de ciberataque e, em todas as suas falas em público, mostra condescendência com a terra de Putin.