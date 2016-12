Diego solta a voz e canta música natalina com a família; vídeo

O meia Diego, eleito pela torcida do Flamengo o melhor jogador do time na temporada, aproveitou o clima de festividades do fim de ano para tornar público seu lado cantor. Em redes sociais, o atleta rubro-negro divulgou um vídeo em que canta, ao lado da família, uma canção natalina (assista no vídeo abaixo).

Diego em coral natalino