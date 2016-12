Dez são mantidos reféns em supermercado no interior de SP

SÃO PAULO - Dez pessoas são mantidas reféns em um supermercado em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, um grupo de assaltantes tentou roubar um carro-forte que abasteceria uma lotérica que fica dentro do mercado.

Até às 15h não havia informações sobre feridos. O centro de compras está fechado e cercado por viaturas da Polícia Militar. O trânsito nas ruas próximas foi interrompido, enquanto policiais negociam a saída dos reféns.

Informações preliminares da PM dão conta de que seis homens armados estão dentro do supermercado. Eles teriam feito clientes e funcionários como reféns depois que a tentativa de assalto ao carro forte foi frustrada.