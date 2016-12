Despesas legislativas crescem

Cascavel - Apesar de gastar a metade do índice a que tem direito constitucionalmente (6%), as despesas da Câmara de Vereadores de Cascavel seguem a tendência de crescimento desde 2010 (veja gráfico acima). Em 2016, o Legislativo custou aos cofres do município R$ 15.913.891,11, o que representa um acréscimo de 7% em relação ao ano passado, que atingiu R$ 14.879.484,94.

Os dados estão disponíveis na página da Câmara na internet. O orçamento previsto para este ano é de R$ 18.697.000,00 e para 2017 R$ 20.753,67. Nesta semana, a Câmara de Vereadores “devolveu” R$ 2,65 milhões ao Executivo. O valor se refere ao saldo do orçamento previsto para este ano, mas que não foi utilizado.

“Investimos os recursos necessários para o bom andamento das atividades do Poder Legislativo, mas com austeridade e rígido controle das despesas conseguimos fechar o ano com essa considerável economia”, disse o presidente Gugu Bueno.

O dinheiro entra na rubrica de recursos livres e pode ser utilizado da forma que a administração pública municipal julgar mais conveniente.

Ao lembrar que no ano passado a Câmara “cortou na própria carne”, diminuindo o quadro de assessores e implantando o controle das despesas de custeio e manutenção, Gugu Bueno ressaltou que a economia, em 2016, poderia ter sido ainda maior não fosse a necessidade legal de exonerar – e cumprir com os encargos trabalhistas – 87 ocupantes de cargos em comissão, gerando uma despesa aproximada de R$ 700 mil. (MP e assessoria)