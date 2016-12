Desarme de bomba da 2ª Guerra Mundial provoca evacuação em massa na Alemanha

FRANKFURT, Alemanha — Milhares de moradores da cidade alemã de Augsburgo, ao sul do estado da Baviera, tiveram que deixar para trás presentes e decorações neste domingo de Natal. Cerca de 54 mil pessoas, de 32 mil residências, foram evacuadas para o desarme de uma bomba da Segunda Guerra Mundial.

A bomba foi descoberta na semana passada, durante uma construção no centro histórico da cidade. A polícia indicou que o dia de Natal seria o melhor momento para a operação de desarme, porque havia menos tráfego e era mais provável que os afetados encontrassem abrigo com familiares.

Caminhões da polícia, com alto-falantes, percorreram as ruas da cidade na zona de evacuação pedindo que os moradores deixassem suas casas antes do prazo limite, às 10h, pelo horário local.

A polícia não informou em quanto tempo a operação será finalizada. Escolas e quadras esportivas foram abertas para abrigar os que não tinham para onde ir. Os serviços religiosos na catedral medieval da cidade, conhecida por seu coral de crianças, foram transferidos para outra igreja.