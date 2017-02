Depois de 19 horas, Emilly ganha prova de resistência do ‘BBB 17’

RIO – Dezenove horas! Esse foi o tempo que Emilly aguentou na segunda prova de resistência do “BBB 17”, uma das mais longas da história do programa. A disputa começou na noite de quinta, dia 2, e só teve fim por volta das 18h desta sexta. Links BBB 30/01

Na disputa, os brothers tinham que ficar em uma plataforma, onde eram espremidos por paredes de pedra. Eles não podiam cochilar e nem encostar em nada. "Não pode ir ao banheiro, não pode dormir, não pode se sentar e quem ficar mais tempo ganha”, explicou o apresentador Tiago Leifert.

Além de poder indicar uma pessoa para o paredão, Emilly também ganhará imunidade. E, claro, terá ainda as regalias do quarto do líder.

CRISE DE CHORO

Quando Rômulo, o penúltimo a deixar a prova, Emilly teve uma crise de choro por ter conseguido vencer. Ela contou aos outros participantes que sentiu-se tonta durante a disputa, mas que se manteve firme.

Durante a disputa, Rômulo e Emilly tentaram se desestabilizar emocionalmente. Quando Emilly disse que estava com fome, Rômulo brincou que haviam preparado um almoço gostoso na casa. A morena logo retrucou e disse que queria as comidas do quarto do líder.

DESAFIO FÍSICO E MENTAL

Emilly, Marinalva e Rômulo foram os que mais resistem. Cada competidor optou por uma estratégia diferente durante a prova. Enquanto alguns preferiram conversar e manter um clima descontraído, outros acharam melhor focar no objetivo. Entre uma espremida e outra, os brothers criaram um “grito de guerra” que, em tom de brincadeira, ajudava a mantê-los na competição. "Um, dois, três, quatro, BBB é um barato. Quatro, três, dois, um, mas não é para qualquer um", cantavam em coro.

Luiz Felipe foi o primeiro a desistir. O alagoano se despediu de todos e avisou que estava com dores nas panturrilhas e com sede. Ieda foi a segunda a abandonar a disputa pela liderança. Após pouco mais de 6h, ela saiu aplaudida por todos.

A terceira a desistir foi Roberta. Após quase sete horas de prova, a sister desistiu chorando. Daniel resistiu um pouco mais, mas foi o quarto a deixar a prova após quase oito horas em pé. "Eu não estou aguentando de dor no meu tornozelo", disse o agente de trânsito, que voltou para a casa mancando.

Manoel não conseguiu segurar o sono. Depois de 11 horas de prova, o capixaba encostou o corpo no muro de pedra e cochilou por alguns segundos. Tempo suficiente para ser eliminado da disputa pela liderança. Mayara foi a sexta a sair da prova, após quase 12 horas em pé. A sister se despediu de todos e reclamou de dores na coluna. Após afirmar que precisava da liderança por se sentir ameaçada, a mineira desabafou: “Eu tentei, mas é difícil demais”.

Vivian foi a sétima a deixar a competição. Chorando, com 12 horas de prova, a manauara abraçou Elis e Emilly e confessou: “Não aguentei”. Outro eliminado foi Marcos, após 13 horas de prova, o gaúcho sentou-se sobre as pedras e precisou abandonar a competição. Logo após a saída de Doc, Elis não conseguiu resistir e deixou a prova aplaudida pelos outros cinco. Cansada, ela se despediu dos brothers. “Parabéns para vocês”, disse, ao sair.

Ilmar foi o décimo confinado a deixar a Prova do Líder. Com mais de 14 horas de resistência, o advogado desistiu desejando sorte a Emilly, Marinalva, Pedro e Rômulo. Pedro não aguentou o cansaço e saiu logo em seguida.

CLIMÃO NA CASA

A prova obrigou todos a ficarem juntos, espremidos lado a lado. Não foi confortável para alguns que já estavam se estranhando dentro da casa. Em uma conversa no quarto azul, Ieda confessou que não está sendo fácil a convivência com a ex-líder Vivian. "Não suporto mais, não consigo. Sabe que eu falo as coisas, né?", confessou a ex-miss Canoas para Roberta e Emilly.

A mineira Roberta e o gaúcho Marcos também não conseguem entender ou definir a relação de ódio/amizade entre os dois. Entre carões e sorrisos, a vlogger tenta decidir se quer Doc como um aliado no jogo. Ele tenta agradá-la, mas Roberta não consegue deixar de lado a implicância com o médico. "Eu não tenho nada contra você, só que você me irrita", falou, sem cerimônias e segurando o riso. “Eu dou risada de ódio”, completou a sister de Caxambu.

Os almoços do BBB também estão dando o que falar na casa. A ex-líder Mayara tentou agradar na cozinha, mas Ilmar pegou pesado: "Nota 6 para o macarrão", declarou, na mesa. Os amigos da mineira tentaram elogiar, mas o cozinheiro da casa não suavizou: "A nota de vocês não vale nada", disse ele, chateando a líder e deixando o clima ainda mais pesado.

PROVA MAIS LONGA TEVE 30 HORAS

Apesar das 19 horas, esta não foi a prova mais longa da história do reality. No “BBB 12”, Kelly ganhou uma disputa onde tinha que ficar dentro de um carro. A ex-sister resistiu por 30 horas.

No “BBB 6”, uma das disputadas durou 24 horas e meia e Iran e Inês saíram vencedores. No “BBB 7”, foram 21 de prova onde os brothers tinham que ficar em uma gaiola e o caubói Alberto saiu vencedor .